Fas ve Hollanda arasında işbirliği görüşmesi

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, iki ülke arasında işbirliğini artırma yollarını ele aldı. Ahnuş ile Rutte'nin başkent Rabat'taki görüşmesinde iki ülke arasında ekonomik işbirliğini stratejik bir çerçeve oluşturacak şekilde geliştirmenin yolları masaya yatırıldı. Taraflar arasında ayrıca yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen alanında işbirliğini geliştirmek için ortaklık anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, iki ülke arasında işbirliğini artırma yollarını ele aldı.

Fas Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hollanda Başbakanı Rutte, yetkililer ve iş insanlarından oluşan heyetle Fas'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Ahnuş ile Rutte'nin başkent Rabat'taki görüşmesinde iki ülke arasında ekonomik işbirliğini stratejik bir çerçeve oluşturacak şekilde geliştirmenin yolları masaya yatırıldı.

Liderler görüşmede ülkeleri arasındaki ticaret hacmini artırmak için işbirliği alanlarını genişletmenin gereğini ifade etti.

Taraflar arasında ayrıca yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen alanında işbirliğini geliştirmek için ortaklık anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı.