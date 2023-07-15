Fas'ın milli havayolu şirketi Royal Air Maroc, İstanbul Havalimanı'na kargo uçuşlarına başladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan edinilen bilgiye göre, ilk seferini bugün yapan şirket, "Boeing 767" tipi uçaklarla kargo taşıyacak.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 500 bin ton kargolama hizmeti verilen İstanbul Havalimanı'nda, 2019 yılında 11 tarifeli kargo havayolu şirketi bulunuyordu. Bu yıl temmuz itibarıyla şirket sayısı 18'e yükseldi.

Açıldığında 4 milyon ton kargo kapasitesine sahip olan havalimanında, tüm fazların tamamlanmasıyla bunun 5,5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.