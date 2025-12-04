Haberler

Fas'tan İspanya'ya Batı Afrika'da ortak projeler yapma çağrısı

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Madrid'de düzenlenen Ekonomi Forumu'nda İspanya'ya elektrik, yeşil hidrojen ve lojistik alanlarında ortak projeler gerçekleştirme çağrısında bulundu.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, İspanya'ya elektrik, yeşil hidrojen ve lojistik sektörlerinde Batı Afrika'da ortak projeler gerçekleştirme çağrısı yaptı.

Fas Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ahnuş, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen Fas-İspanya Ekonomi Forumu'nun kapanışında konuşma gerçekleştirdi.

Ahnuş, Fas ile İspanya'nın "elektrik ve yeşil hidrojen sektörlerinde entegre enerji koridorları, Atlantik-Akdeniz lojistik koridorları ve Batı Afrika'da ortak yatırımlar inşa edebileceğini" söyledi.

Fas Başbakanı, ayrıca iki ülkenin "Afrika ve Avrupa arasındaki ilişkinin sağlayıcısı ve iki kıta arasındaki ortaklığın merkezi olacağına" inandığını belirtti.

Resmi rakamlara göre İspanya, 2012 yılından bu yana Fas'ın bir numaralı ticaret ortağı konumunda ve krallıkta 800'den fazla İspanyol şirketi faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Ekonomi
