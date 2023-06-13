Fas, 2030'a kadar elektrik üretiminin yüzde 52'sini yenilenebilir enerjiden elde etmeyi hedefliyor

Fas Enerji Geçiş Bakanlığı ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC), doğal gaz yol haritasını geliştirmek için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, devletin enerji geçişine yönelik planının bir parçası olarak ülkenin gaz altyapısını geliştirmek için kamu ve özel sektör arasında bir ortaklık düzenlemeyi planladığı ifade edildi.

Fas Enerji Geçiş Bakanlığı ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC), 2030 yılına kadar elektrik üretiminin yüzde 52'sini yenilenebilir enerjiden elde etmek amacıyla doğal gaz yol haritasını geliştirmek için bir anlaşma imzaladı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlık ile IFC arasında 2030 yılına kadar elektrik üretiminin yüzde 52'sini yenilenebilir enerjiden elde etmek amacıyla doğal gaz yol haritasını geliştirmek için anlaşma imzalandığı aktarılan açıklamada, anlaşmanın, devletin enerji geçişine yönelik planının bir parçası olarak ülkenin gaz altyapısını geliştirmek için kamu ve özel sektör arasında bir ortaklık düzenlemeyi planladığı ifade edildi.

Açıklamada, "doğal gazın çok yönlü olarak kullanılmasının yanı sıra daha düşük miktarda karbon içermesi nedeniyle Fas'ta enerji geçişi ve dekarbonizasyon stratejisinde çok önemli bir rol oynadığına" dikkat çekildi.

Fas, daha önce, 2030 yılına kadar elektriğinin yüzde 52'sini yenilenebilir enerjilerden üretmeyi hedeflediği bir eylem planı olduğunu duyurmuştu.

Fas Enerji Bakanlığı'nın 2021 verilerine göre, yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen elektrik kapasitesi, yaklaşık 3,95 bin megavat olarak kayıtlara geçti.