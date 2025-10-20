Haberler

FAO ve Türkiye'den Gıda ve Tarım Alanında Yeni Proje

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye Ortaklık Programları kapsamında, gıda ve tarım alanında sonuç odaklı izleme yapılmasını hedefleyen yeni bir proje başlatıldı. Proje, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'daki tarım bakanlıklarının kapasitesini güçlendirecek.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, "Gıda ve Tarım Sektöründe Politika Yapımını İyileştirmek için Uluslararası Finanse Edilen Projelerin Sonuç Odaklı İzleme Kapasitesinin Güçlendirilmesi" adlı yeni bir proje başlatıldı.

FAO-Türkiye Ortaklık Programları (FTPP) kapsamında uygulanan proje, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan tarım bakanlıklarının kanıta dayalı politika yapımı, daha iyi kaynak tahsisi ve etkin proje etki değerlendirmesi için büyük öneme sahip sonuç odaklı izleme kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Projenin uygulanması, Eylül 2026'ya kadar devam edecek.

Proje kapsamında tarım-gıda sektöründeki projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin güçlü bir çerçeve inşa etmek amacıyla eğitimler verilecek, yeni araçlar geliştirilecek ve katılımcı ülkeler arasında bilgi alışverişi kolaylaştırılacak.

"Proje izleme kapasitemizi arttırarak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, FTPP altında sunulan mali kaynakların etkili kullanımını sağlamının son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, projenin, herkesin ortak hedefi olan açlığa son vermeye gerçek anlamda katkıda bulunması açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak da projenin sadece Türkiye için değil, Azerbaycan ve Özbekistan için de ortak bir kapasite geliştirme platformu görevi göreceğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje, projelerin gerçek etkisini izlemek, kaynakların verimli kullanımını temin etmek, şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmek açısından çok önemli. Sonuç odaklı izleme mekanizmalarının kurulmasıyla, geleceğe yönelik projeler tasarlanırken daha kanıta dayalı kararlar alınabilecek."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
