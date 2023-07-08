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FAO Türki Cumhuriyetler Temsilcileri Mersin'de İncelemelerde Bulundu

FAO Türki Cumhuriyetler Temsilcileri Mersin'de İncelemelerde Bulundu

Ekonomi Haberleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türki Cumhuriyetler temsilcileri, Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde yapılan tarım çalışmalarını inceledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türki Cumhuriyetler temsilcileri, Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında Mersin'e gelen FAO temsilcileri, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın tarafından karşılandı.

FAO temsilcileri Erdemli ve Silifke ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Saha gezisinin de yapıldığı programda temsilcilere çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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