FAO Türki Cumhuriyetler Temsilcileri Mersin'de İncelemelerde Bulundu

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türki Cumhuriyetler temsilcileri, Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde yapılan tarım çalışmalarını inceledi.