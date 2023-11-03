FAO Gıda Fiyat Endeksi Ekim Ayında Geriledi

FAO Gıda Fiyat Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58 gerileyerek ortalama 120.6 puan oldu. Uluslararası pirinç, buğday, palm yağı ve domuz eti fiyatlarında düşüş yaşandı. Süt ürünleri ise yükseliş gösterdi.

FAO Gıda Fiyat Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58 gerileyerek ortalama 120.6 puan oldu.

Uluslararası pirinç, buğday, palm yağı ve domuz eti fiyatlarında düşüş yaşandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Cuma günü yayınladığı rapora göre, dünya gıda emtia fiyatları endeksi Ekim ayında Eylül ayına kıyasla yüzde 0,5'lik bir düşüşle sınırlı bir gerileme gösterdi. Yükselen tek emtia ise süt ürünleri oldu.

Dünya çapında ticareti yapılan gıda emtialarının uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi Ekim ayında ortalama 120.6 puan oldu. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir yıl önceki değerine göre yüzde 10,9 düşüş gösterdi.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi bir önceki aya kıyasla Ekim ayında yüzde 1,0 oranında geriledi. Uluslararası pirinç fiyatları genel olarak durağan seyreden küresel ithalat talebi nedeniyle yüzde 2,0 oranında düştü. Buğday fiyatları da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güçlü arz ve ihracatçılar arasındaki güçlü rekabet nedeniyle yüzde 1,9 oranında geriledi. Buna karşılık iri taneli tahılların fiyatları, Arjantin'deki arzın daralmasıyla yükselen mısır fiyatları sebebiyle hafif bir artış gösterdi.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise Eylül ayına göre yüzde 0,7 geriledi. Gerilemenin sebepleri ise, mevsimsel olarak artan üretim ve durgun küresel ithalat talebi sebebiyle düşen dünya palm yağı fiyatlarının soya, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarındaki artışı dengelemesi olarak öne çıktı. Soya yağı fiyatları ise biyodizel sektöründen gelen güçlü talep nedeniyle yükseldi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi yüzde 2,2 oranında gerilemesine rağmen yıl başındaki seviyesinin yüzde 46,6 üzerinde kaldı. Ekim ayındaki düşüş temel olarak Brezilya'daki güçlü üretim hızından kaynaklanırken, önümüzdeki yıl daha sıkı bir küresel arz görünümüne ilişkin endişeler düşüşü sınırladı.

FAO Et Fiyat Endeksi, özellikle Doğu Asya'dan gelen zayıf ithalat talebinin uluslararası domuz eti fiyatlarında düşüşe yol açmasının, kümes hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş et fiyatlarındaki sınırlı artışları fazlasıyla telafi etmesiyle yüzde 0,6 oranında geriledi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise Ekim ayında yüzde 2,2 artarak dokuz aylık düşüşünü sonlandırdı. Dünya süt tozu fiyatları, hem yakın hem de uzun vadeli arz için artan ithalat talebinin yanı sıra El Nino hava koşullarının Okyanusya'da yaklaşan süt üretimi süreci üzerindeki etkisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle en fazla artış gösteren ürün oldu. - İSTANBUL