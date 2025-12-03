Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, açıklanan enflasyon verisini değerlendirdi

BULLS Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, "Beklentilerin altında gelen yüzde 0,87'lik artış para politikasına güçlü bir manevra alanı açtı. Yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine geriledi, buna karşılık politika faizi yüzde 40,50 oldu. Arada yaklaşık 950 baz puanlık önemli bir marj oluştu; bu da bizi yeniden faiz indirimleri hikayesine geri döndürüyor" dedi.

Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, "Yılın başında güçlü verilerle başlayan faiz indirimi teması, mart ayında iç siyasi gelişmeler ve bozulmaya başlayan enflasyon görünümüyle sekteye uğradı, bu süreçte ara faiz artışları ve zorlu piyasa koşulları yaşandı" dedi. Sever, "Haziran sonunda yeniden faiz indirimi beklentisiyle borsada kısa süreli bir rallinin görüldü, ancak yaz sonundan itibaren zayıf enflasyon verileri ve haber akışıyla bu ivme kayboldu" diye konuştu.

Son açıklanan yüzde 0,87'lik enflasyonun ve aralık ayına ilişkin olumlu beklentilerin, faiz indirimlerinin daha rahat ve kesintisiz devam edebileceği bir zemine işaret ettiğini belirten Sever, "Daha önce 'faiz indirimleri durur mu?' sorusu öne çıkıyordu; bugün ise en az 150–200 baz puanlık yeni indirimlere alan açıldığını düşünüyoruz. Böylece politika faizinde kırklı seviyelere veda edip otuz dokuzlu seviyelere doğru bir geçiş mümkün görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

'11.250–11.300 BANDI YIL SONU İÇİN ULAŞILABİLİR DURUMDA'

Borsa cephesinde de tabloya değinen Sever, "Bankacılık endeksindeki son dönemdeki pozitif ayrışma büyük ölçüde bu yeni faiz indirim döngüsü beklentisinden beslendi. BIST 100 endeksinde yıl başında faiz indirimleriyle görülen 11.500 seviyelerine yeniden yaklaşılabilecek, politik risklerde yeni bir bozulma yaşanmadığı takdirde 11.250–11.300 bandı yıl sonu için ulaşılabilir olduğuna inanıyorum. Bu veriyle birlikte, endeksin yılı mümkün olan en iyi seviyeye yakın noktalarda kapatmasını ve önümüzdeki yıl hikayeye daha güçlü başlamasını bekliyoruz" dedi.

Enflasyonun alt kalemlerine de değinen Sever, "Gıda fiyatlarında yüzde 0,69'luk geri çekilme, alkollü içecekler ve tütün ile eğlence-kültür kalemlerinde görece yüksek artışlar görülüyor; sağlık, haberleşme ve eğitim gibi diğer kalemlerde ise manşet enflasyonun altında sınırlı yaşanıyor. Buna karşın büyüme verilerinde tarım sektöründeki daralmanın gıda fiyatları açısından orta vadede risk oluşturabileceğine dikkat çeken Sever, "Tarımda devam eden zayıflık, önümüzdeki dönemde olası iklim veya üretim şoklarıyla birleşirse gıda fiyatlarını yeniden yukarı çekebilir. Bu nedenle, enflasyondaki bu iyileşmeyi kalıcı kılmak için reel sektörde ve tarımda destekleyici politikalar kritik önem taşıyor" diye konuştu.