Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Tüm gözlerin çevrildiği karar için tahminde bulunan ekonomistlerin yorumlarının ardından Faiz artırımı olacak mı? Faiz artacak mı? Faiz artar mı? soruları gündeme geldi.

Faiz artırımı olacak mı? Faiz artacak mı? Faiz artar mı? soruları merak ediliyor. Seçimin ardından ekonomide dümene geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döneminin ilk faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak. Peki, Faiz artırımı olacak mı? Faiz artacak mı? Faiz artar mı?

FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI?

Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Tüm gözlerin çevrildiği karar için tahminde bulunan ekonomistler, yüzde 8.5 olan politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19.25'e çıkarılacağı fikrinde.

ARTIŞ KONUSUNDA BİRLEŞTİLER

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİSİZİ YÜZDE 25

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

YENİ BAŞKAN ERKAN'IN İLK TOPLANTISI

Merkez Bankası, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak. Erkan, 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'dan görevi devralmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

TCMB POLİTİKA FAİZİ HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ile birlikte TCMB politika faizi açıklanacak.