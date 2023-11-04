Fair Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Fair Finansman AŞ'nin faaliyet iznine ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Kurul kararına göre, Fair Finansman AŞ'ye 16 Mart'ta çıkarılan kuruluş izninin ardından faaliyet izni verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Fair Finansman AŞ'nin faaliyet iznine ilişkin kurul kararını Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, Fair Finansman AŞ 'ye 16 Mart'ta çıkarılan kuruluş izninin ardından ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulun 27 Ekim 2023 tarihli toplantısında, 24 Ekim 2023 tarih ve E-12509071-104.01.01-98940 sayılı yazı ve eklerin incelenmesi sonucunda, Kurulun 16 Mart 2023 tarih ve 10537 sayılı kararıyla kuruluşuna izin verilen Fair Finansman AŞ'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal Şirketlerin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."