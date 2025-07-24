Fahri Av Müfettişi Olmak için Lise Mezunu Olma Şartı Aranacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, fahri av müfettişleri için eğitim şartını ilkokuldan lise mezuniyetine yükseltti. Yönetmelikle, müfettişler her yıl avcılık mevzuatı hakkında eğitime tabi tutulacak.

Fahri av müfettişi olmak için en az lise mezunu olma şartı aranacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, fahri av müfettişi olarak görevlendirilecek kişilerde aranacak şartlar düzenlendi.

Bu kişiler için aranan eğitim şartı, "ilkokul mezunu" yerine "lise" olarak belirlendi.

Fahri müfettişler, doğa koruma ve milli parklar müdürlüklerince belirlenen ve bölge müdürlüğü internet sitesinde ilan edilen tarih ve zamanda avcılık mevzuatı ile av koruma ve kontrolü konularında her yıl 4 saatlik eğitime tabi tutulacak.

Av ve yaban hayatı konusundaki görüş ve önerileri ile yaptıkları çalışmalar konusunda iki yıl üst üste ilgili müdürlüklere rapor sunmayan ve eğitime iki yıl üst üste katılmayanların fahri müfettişlik görevi sona erdirilecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı

İşte şehit orman görevlilerinin son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.