Fahri Av Müfettişi Olmak için Lise Mezunu Olma Şartı Aranacak

Fahri av müfettişi olmak için en az lise mezunu olma şartı aranacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, fahri av müfettişi olarak görevlendirilecek kişilerde aranacak şartlar düzenlendi.

Bu kişiler için aranan eğitim şartı, "ilkokul mezunu" yerine "lise" olarak belirlendi.

Fahri müfettişler, doğa koruma ve milli parklar müdürlüklerince belirlenen ve bölge müdürlüğü internet sitesinde ilan edilen tarih ve zamanda avcılık mevzuatı ile av koruma ve kontrolü konularında her yıl 4 saatlik eğitime tabi tutulacak.

Av ve yaban hayatı konusundaki görüş ve önerileri ile yaptıkları çalışmalar konusunda iki yıl üst üste ilgili müdürlüklere rapor sunmayan ve eğitime iki yıl üst üste katılmayanların fahri müfettişlik görevi sona erdirilecek.