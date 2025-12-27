Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret artışı ve yılbaşı alışverişi kapsamında fahiş fiyat denetimi

Asgari ücretin artışı ve yılbaşı alışverişleri kapsamında Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlükleri tarafından 81 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücretin ve yılbaşı alışverişlerinin ardından fiyatlarda fahiş ücretlendirmenin önünde geçilmesi adına denetimlerine devam ediyor.

Bakanlığa bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bu çerçevede 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kuruyemiş, meyve, sebze ve temel gıda malzemeleri başta olmak üzere birçok ürünün son 3 aydaki fiyatlarına bakıldı ve fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin etiket fiyatlarının kasa fiyatlarıyla uyuş uyuşmadığı da ekipler tarafından denetlendi.

"Haksız fiyat veya fahiş fiyata karar verildiğinde idari yaptırım uygulanıyor"

Bu çerçevede Ankara'da bir zincir markette fiyat denetim uygulaması gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, yapılan uygulamalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Tan, "Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret artışını gerekçe göstererek yapılabilecek olan haksız fiyat artışına mani olabilmek için yoğun bir şekilde 81 ilde denetimler yapmaktayız. Denetimlerimizde özellikle temel gıda ve temel tüketim ürünlerinde geçmişe yönelik üç aylık faturaları istiyoruz. Yaptığımız değerlendirme sonucu bu temel gıda ve temel tüketim ürünlerini tutanak ve geçmişe yönelik üç aylık faturalarla birlikte nihayet kararı vermek üzere haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderiyoruz. Nihai kararı onlar vererek bir uygunsuzluk haksız fiyat veya fahiş fiyata karar verildiğinde idari yaptırım uygulanıyor" ifadelerine yer verdi.

"Ankara'nın 6 noktasında eş zamanlı olarak denetimdeyiz"

Yeni yıla sayılı günler kaldığını da ve yeni yıl alışverişlerine yönelik de denetimlerde bulunduklarını kaydeden Tan, "Ayrıca yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun bir şekilde denetim yapıyoruz. Gazlı içecekler, atıştırmalıklar ve meyvelerde 81 ilde denetimlerimiz devam ediyor. Şu anda da Ankara'nın 6 noktasında eş zamanlı olarak denetimdeyiz. Yine söylediğim gibi Bakanlığımız talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyata mahal vermemesi noktasında kararlı bir şekilde denetimlerimize devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA