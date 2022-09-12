Facebook ve Whatsapp, Rekabet Kurumunun karşısına çıkacak Ekonomi Haberleri Hizmet piyasasındaki hakim durumlarını yaptığı anlaşmalar vesilesiyle kötü kullandığı gerekçesiyle soruşturma açılan Facebook ve Whatsapp, 11 Ekim'de Rekabet Kurumunun karşısında sözlü savunma verecek. Hizmet piyasasındaki hakim durumlarını yaptığı anlaşmalar vesilesiyle kötü kullandığı gerekçesiyle soruşturma açılan Facebook ve Whatsapp, 11 Ekim'de Rekabet Kurumunun karşısında sözlü savunma verecek. Rekabet Kurumu; Meta Platforms Inc. (Facebook), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinde yer alan "Mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ile kötüye kullanması" ifadesine aykırı hareket edip etmediklerini tespitine yönelik soruşturma başlatmıştı. Söz konusu soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Facebook, Facebook Ireland, Whatsapp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, 11 Ekim'de sözlü savunma verecek. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Facebook Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Facebook ve Whatsapp, Rekabet Kurumunun karşısına çıkacak - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.