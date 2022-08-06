Fabrika ziyaretleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin istihdamına destek veren fabrikaları ziyaret ederek hem işçiler ile hem fabrika yönetimi ile bir araya gelen Vali Cevdet Atay, son olarak Gümüşova Organize Sanayi bölgesinde armatür üretimi yapan fabrikada incelemelerde bulundu.

Düzce'nin ekonomisine katkı sağlayan ve istihdam yükünü çeken fabrikaları ziyaret eden Vali Cevdet Atay, son olarak Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret etti. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimine destek vererek armatür üretimi yapan fabrikayı ziyaret eden Atay, üretimi yapılan armatürleri tek tek inceledi. Vali Atay, fabrika yönetimine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE