Eyyübiye Belediyesi Sera Kent'te Ejder Meyvesi Üretimi Rekor Gelir Beklentisiyle Başladı

Eyyübiye Belediyesi Sera Kent'te alternatif ürün olarak yetiştirilen ejder meyvesi, dönüm başına rekor gelir beklentisiyle ilk çiçeklerini açtı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçe ekonomisini canlandırmak, istihdam alanları oluşturmak ve bölge çiftçisine destek olmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirdiği 1. Etap Eyyübiye Sera Kent Projesi, hedeflerine ulaşmaya devam ediyor.

"Üçüncü yılda ticari anlamda maksimum verim alabiliyoruz"

Daha önce ıslah edilmiş yerli çeşit biber, hıyar ve patlıcan üretiminde yakaladığı yüksek rekolteyi, alternatif ürünlerde de elde etmek için araştırma-geliştirme çalışmalarının devam ettiği Eyyübiye Sera Kent'te, 17 ay önce ekilen ejder meyvesi çelikleri meyve verme aşamasına geldi.

İlk çiçeklerini açmaya başlayan ejder meyvesinin yüksek getirisi hakkında bilgiler veren Eyyübiye Belediyesi Sera Kent mühendislerinden İklimlendirme ve Tropikal Bitki Uzmanı Meral Gündüz, iki yılda meyve vermeye başlayan ve üçüncü yıldan itibaren ticari anlamda maksimum verimli hale gelen ejder meyvesi bitkisinin bir kökünde üç meyve verebildiğini, iklim şartları sağlandığı takdirde bitkinin ömrünün 25-30 yıl olduğunu söyledi.

Asıl verim üç yıl sonunda

Eyyübiye Sera Kent'te yetiştirmeye başladıkları magenta çeşidi ejder meyvesinin pazardaki payının çok yüksek olduğunu kaydeden Gündüz, "Biz buradaki 2,5 dönüm seraya 4 bin kök bitki diktik. 17 aylık olmalarına rağmen şu anda ilk çiçeklerini açmaya, az da olsa meyve tutmaya başladılar. Bitkimizin asıl verimi üçüncü yıldan itibaren gerçekleşecek. Her bir kök üzerinde en az bir, en fazla üç meyve elde edilecek, tropikal meyve üretiminin çok kazançlı bir iş olduğunu söylemek mümkündür" şeklinde konuştu.

Bölgede bir ilke imza atıldı

Ejder meyvesi bitkisinin 24 ay sonunda ticari anlamda meyve vermeye başladığını, üçüncü yıldan itibaren ise maksimum verime ulaştığını kaydeden Tropikal Bitki Uzmanı Meral Gündüz, "Biz ejder çeliklerimizi 17 ay önce dikmiştik. Şu anda ilk çiçeklerini açmaya, meyve tutmaya başladılar. Seramız içerisinde, arkadaşlarımızla öyle güzel çalıştık ki, tropikal iklim şartlarını yakaladık, erken meyve almaya başladık" dedi.

Eyyübiye Belediyesi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir imza attıklarını kaydeden Gündüz, "Başkanımız Mehmet Kuş'un destekleri sayesinde bu başarıyı yakaladık. Buradan hem meyve üretimi yapacak hem de elde ettiğimiz çeliklerin satışını yapabileceğiz. Şanlıurfa'da ejder meyvesi yetiştirecek iklim şartlarını sağlamayı başardıysak, diğer tropikal meyveleri de üretebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA