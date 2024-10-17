Eyüp Bartık: 5 Yılda 10 Milyar TL Gayrimenkul Yatırımı Hedefliyoruz

GAYRİMENKUL sektöründe işlere imza atmaya hazırlandığını belirten Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, "Intro Gayrimenkul, beş yıl içinde 10 milyar TL'lik bir yatırım hedefiyle faaliyetlerine hız verdi. Gayrimenkul yatırımı odağına İstanbul'u alıyoruz. Cesur ve yenilikçi projeler ortaya koyacağız, ülkemize katma değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Lojistik ve gayrimenkul sektörlerinin içi içe geçen yapısını görerek yatırımlarına hız verdiğini söyleyen Bartık, iki yıl önce Intro Gayrimenkul A.Ş.'yi kurdu. Şirket, ilk projesine Çatalca'da 550 milyon değerindeki 40 bin metrekarelik arazi üzerinde başladığını duyurdu. Şirkete ait olan bu araziye 800 milyon liralık bir lojistik depo merkezi kurulacak.

'GAYRİMENKUL, LOJİSTİĞİN BİR PARÇASI OLARAK ÖN PLANDA'

'Risk almayı seviyorum' diyen Bartık, gayrimenkul sektörüne girişini şöyle anlattı:

"Aslında 1990'lı yılların başında sektöre adım attım, Gaziantep'te ilk rezidans tipi konut projesini hayata geçirdim. Sıra dışı işler yapmayı seviyorum. Şehrinizi ve ülkenizi büyütmek için risk almanız gerekiyor. Gayrimenkul, lojistiğin bir parçası ve entegre çözüm olarak ön planda. Biz de Intro Gayrimenkul ile yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım anlayışımızla, çığır açacak işlere imza atacağız. Kiralama, kat karşılığı projeler, sanayi sitesi, yaşam alanları gibi geniş yelpazede faaliyetlerimiz olacak."

'BEŞ YIL İÇİNDE MİNİMUM 10 MİLYAR TL'LİK YATIRIM ÖNGÖRÜYORUZ'

Şirketin ağırlıklı olarak depo lojistiği yatırımı yaptığını belirten Bartık, "Depo lojistiği faaliyetlerimiz devam edecek. Sanayi sitesi yatırımlarımız ise ileriki dönemde üst sıralara çıkacak. Gayrimenkul yatırım ortaklığı dönüşümü için resmi süreçlerimizi takip ediyoruz. Firmamız GYO'ya dönüştüğünde hedeflerimizi hızla hayata geçireceğiz. Önümüzdeki beş yıl içinde minimum 10 milyar liralık bir yatırım öngörüyoruz. Bunların kaynaklarını hazırlıyoruz. Önümüzdeki üç yılda konjonktürün pozitif olarak değişeceğini düşünüyorum. İstanbul yatırımları şirketimizin vazgeçilmezidir. Adana'da da gayrimenkul yatırımlarımız mevcut" dedi.

'TUZLA'DA ARAZİ ARIYORUZ'

Intro Gayrimenkul'un ilk büyük yatırımı olan Çatalca'daki projesini de anlatan Bartık, "İstanbul'un kuzey aksında 800 milyon liralık lojistik depo merkezi yatırımı başlattık. Hem bölgesel istihdama katkı sağlamayı hem de lojistik alandaki ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz. Yapımı bittiğinde kiraya vereceğiz. Ayrıca İstanbul Tuzla Tepeören bölgesinde arazi arayışı içindeyiz. Tepeören ve Akfırat civarında yeni bir gümrük yapılıyor. Şu an Esenyurt Çakmaklı'da ortak olduğumuz bir depomuz var; dünyanın en iyi şirketleri bizim kiracımız" diye konuştu.

'YATIRIM İÇİN 2025'İ BEKLEYİN'

Gayrimenkul yatırımlarında fırsatları yakalamak için kriz dönemlerinin önemli olduğunu söyleyen Bartık, "Gerçek yatırımcılar sektörün daraldığı dönemlerde yatırım yapar. Bu şekilde sıra dışı projeler geliştirerek, verimli ve karlı işlere imza atıyorsunuz. 2025 yılında gayrimenkul sektöründe canlanma başlayacak. Yatırım yapacaklara, 2025 yılı için kulaklarını ve gözlerini açmalarını tavsiye ediyorum" dedi.