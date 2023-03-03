Eyt'liler için Bursa'da örnek uygulama... Kurum dışına masa kurup kuyruğu bitirdiler

Eyt yürürlüğe girdi, emekli adayları Bursa SGK'da işlemlerini kısa sürede tamamladı

BURSA Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde hareketlilik başladı. Kurumun bahçesine koyulan masalarda evraklarını dolduran emekli adayları, işlemlerini 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamladı.

Eyt'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru süreci de başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemede yaş sınırı bulunmazken, e-devlet üzerinden de başvuru yapılabilecek. Emeklilik hakkı bulunan vatandaşlar işyerlerinden çıkışlarını alarak başvuru için Bursa SGK'nın yolunu tuttu. SGK açılmadan oluşan kuyruk, mesai saatinin başlamasının ardından kısa sürede bitti. Kurumun bahçesine kurulan masalarda ilk evraklarını doldurarak, memurlara teslim eden vatandaşlar işlerini çok kısa sürede tamamladıklarını ve hiçbir zorluk çekmediklerini anlattı. EYT ile emekli olan vatandaşlar çok uzun süredir beklediklerin kanunun çıktığını dile getirerek mutlu olduklarının altını çizdi. Bursa SGK'da işlerin çok hızlı yürüdüğünün altını çizen emekli adayları, 10 dakikada işlerinin bittiğini sözlerine ekledi.