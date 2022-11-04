EYT kimleri kapsayacak, ne zaman meclise sunulacak?

Milyonlarca vatandaşın heyecan içinde beklediği EYT düzenlemesinde geri sayım sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginden konuya ilişkin açıklama geldi. Bu gelişme üzerine EYT mağdurları düzenlemenin ne zaman meclise sunulacağın, kimleri kapsadığı? sorularının cevabını aramaya başladı. İşte konuya dair tüm detaylar...

Vatandaşların EYT yasasının ne zaman çıkacağına yönelik araştırmalar sürmeye devam ediyor. EYT mağduru birçok vatandaş, Meclis görüşmelerinin başlamasıyla birlikte, EYT ile ilgili son haberleri merak ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT kimleri kapsıyor?

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.

Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.

Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.

EYT ile ilgili Bilgin, "Çok konuşulan, birçok insanın da merak ettiği EYT meselesi var. Onu çözeceğiz. Türkiye zorlu ekonomik şartlar içerisinde çalışanlarını olumsuz tablo karşısında koruyacak sosyal politika uygulamalarıyla topluma gerekli desteği sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

EYT'nin uygulamaya gireceği tarihi de açıklayan Bakan Bilgin, şöyle konuştu:

Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 99 öncesi biliyorsunuz, yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesapları yapıyoruz.

Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların durumlarını, çalışma gün sayılarını, yıllarını, vesaire sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız.

Mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım. 'Niye şimdi açıklamıyorsunuz?' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak.

Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz.