EYT başvuruları e-devlet üzerinden de yapılabiliyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( Eyt ) ilgili düzenlemeleri içeren yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlülüğe girmesiyle birlikte SGK Uşak İl Müdürü İbrahim Öztürk başvuruların 7/24 E-Devlet üzerinden yapılabileceği için yoğunluk oluşmaması amacıyla başvuruların buradan yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) ile ilgili düzenlenen yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girdi. Yasanın yürürlülüğe girmesi ardından SGK Uşak İl Müdürü İbrahim Öztürk; EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşların SGK İl binasına hücum etmesine gerek olmadığını, başvuruların E-Devlet üzerinden 7/24 yapılabileceğini belirtti. Öztürk, "Emeklik müracaatlarını yapacak sigortalıların ay içinde yapacakları tarihi takip eden ay başından başlayacaktır. Emeklik müracaatları şahsen yapılabileceği; gibi E-Devlet üzerinden de yapılabilecektir. Bu sebeple sigortalılarımızın ilk günlerde kurumda yoğunluk oluşmaması için uygun zamanlarda mümkün olabildiğince E-Devlet üzerinden müracaatta bulunulmasını önemle hatırlatırız" ifadesini kullandı. - UŞAK