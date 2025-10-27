Eylülde Türkiye'de İstihdam 200 Bin Kişi Azaldı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde aylık bazda 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bine indi. İstihdam oranı 0,3 puan azalışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü eylülde bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puan azalarak yüzde 53,5 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, eylülde bir önceki aya göre 1 saat artarak 42,9 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, eylülde aylık bazda 1,2 puan azalarak yüzde 28,6'ya düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

Eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.501 32.888 33.613 İş gücü (bin kişi) 35.566 23.557 12.009 İstihdam (bin kişi) 32.491 21.816 10.675 İşsiz (bin kişi) 3.075 1.741 1.334 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.935 9.331 21.604 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,5 71,6 35,7 İstihdam oranı (yüzde) 48,9 66,3 31,8 İşsizlik oranı (yüzde) 8,6 7,4 11,1 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 14,9 11,4 21,4

