Eylülde Türkiye'de 9 bin 895 Şirket Kuruldu

Türkiye'de, eylülde 9 bin 895 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,3, kooperatif sayısı yüzde 15,3 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 23, kooperatif sayısı yüzde 1,2 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,4 geriledi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,7, kooperatif sayısı yüzde 45,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,7 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 8,4, kooperatif sayısında yüzde 29,2 artış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,5 azalış kayıtlara geçti.

80 ilde şirket kuruldu

Geçen ay Gümüşhane hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Eylülde kurulan 9 bin 895 şirket ve kooperatifin yüzde 88,2'sini limitet şirketler, yüzde 10,4'ünü anonim şirketler, yüzde 1,4'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,6'sı İstanbul, yüzde 11,4'ü Ankara ve yüzde 5,6'sı İzmir'de faaliyete geçti.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 721'i ticaret, 1451'i inşaat ve 1181'i imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 698'i inşaat, 392'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 97'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 818'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 329'unun imalat ve 199'unun inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 439'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 147'sinin inşaat, 105'inin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Eylülde 136 kooperatif kurulurken bunların 106'sı konut yapı, 19'u işletme ve 5'i motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğerleri çeşitli alanlarda faaliyete başladı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 833 yabancı ortak sermayeli şirketin, 28'i İran, 17'si Çin ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 75'i anonim, 758'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu şirketlerin 722'si uzmanlaşmamış toptan ticaret, 257'si ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 231'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

9 ayda 80 bin 983 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde kurulan şirket sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalışla 80 bin 983'e geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 10,8 artışla 20 bin 818'e yükseldi.

