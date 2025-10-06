Haberler

Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi Yüzde 2,71 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,71 oranında artış gösterdi. İşlenmemiş gıda, enerji ve alkollü içkiler hariç TÜFE ise yüzde 2,56 olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,71 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, eylülde aylık yüzde 2,71 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,56, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,27 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,24, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,79, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,48 ve hizmette yüzde 2,84 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin eylülde aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,71

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,56
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,27
Enerji1,24
Gıda ve alkolsüz içecekler4,79
Enerji ve gıda dışı mallar1,48
Hizmet2,84

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu

Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.