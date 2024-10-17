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Eylülde Konut Satışları Yüzde 37,3 Artarak 140 Bin 919'a Ulaştı

Eylülde Konut Satışları Yüzde 37,3 Artarak 140 Bin 919'a Ulaştı
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TÜİK'in raporuna göre, Türkiye genelinde eylül ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artış göstererek 140 bin 919'a ulaştı. İpotekli satışlar da yüzde 87,4 oranında artarken, yabancılara konut satışları ise yüzde 31 azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde konut satışlarının eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti. Konut satışları ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 oranında artarak 15 bin 825 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6 oranında azalarak 92 bin 310 oldu. Eylül ayında 3 bin 685; ocak-eylül döneminde ise 21 bin 702 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,1 oranında artarak 44 bin 858 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 oldu. İlk el konut satışları ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artarak 300 bin 879 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 oranında artarak 96 bin 61 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 oldu. İkinci el konut satışları ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında artarak 646 bin 357 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2 BİN 22 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 azalıp 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 oranında azalarak 17 bin 90 oldu. Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 346 ile Rusya Federasyonu, 163 ile İran ve 139 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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