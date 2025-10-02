Eylülde İstanbul'da Özel Üniversite Eğitim Ücretleri Yüzde 80,81 Artarken Uçak Biletleri Yüzde 53,40 Düştü

İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ürün özel üniversite eğitim ücretleri, en çok düşen ürün ise uçak bilet ücreti oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 195'inin fiyatında artış izlendi, 22 ürünün fiyatı azaldı.

Eylülde bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 80,81 ile özel üniversite eğitim ücretleri oldu. Bunu yüzde 80,53 ile kıvırcık, yüzde 56,52 ile özel ilköğretim eğitim ücreti, yüzde 55,17 ile özel lise eğitim ücreti, yüzde 45,33 ile dolmalık biber ve yüzde 36,36 ile kreş ve anaokulu ücretleri izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 35,38 ile karnabahar, yüzde 31,92 ile okul kıyafetleri, yüzde 29,63 ile taksi ücretleri, yüzde 29,62 ile okul servisi ücreti, yüzde 29,58 ile kabak oldu.

Geçen ay fiyatlar sivri biberde yüzde 28,22, fındık içinde yüzde 25,64, patlıcanda yüzde 25,37, şehir içi ulaşım araç hizmet ücretinde yüzde 24,79, ıspanakta yüzde 24,71 arttı.

Eylülde bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 53,40 ile uçak bileti ücreti oldu. Bunu, yüzde 37,36 ile limon, yüzde 23,77 ile erik, yüzde 17,68 ile üzüm, yüzde 14,27 ile günlük araba kiralama ücreti, yüzde 10,98 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti izledi.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 5,16 ile armut, yüzde 4,91 ile domates, yüzde 4,58 ile şarap, yüzde 2,95 ile ampul, yüzde 1,43 ile bebek oto koltuğu, yüzde 1,15 ile mandalina ve yüzde 0,77 ile kraker oldu.