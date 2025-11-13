Eylülde İnek Sütü Miktarında Düşüş, İçme Sütü Üretiminde Artış

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 892 bin 886 ton olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, eylülde yıllık bazda yüzde 1,7 düşüşle 892 bin 886 ton oldu. Ocak-eylül döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 0,3 artışla, 8 milyon 542 bin 88 tona yükseldi.

İçme sütü üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 yükselişle 138 bin 726 ton olarak belirlendi. Bu yılın 9 ayında içme sütü üretimi, yıllık bazda yüzde 7,4 artışla 1 milyon 229 bin 207 tona çıktı.

Yoğurt üretimi, Eylül 2024'e kıyasla yüzde 9,6 artarak 125 bin 246 tona çıkarken, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 4,9 artışla 1 milyon 57 bin 7 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi, eylülde yıllık bazda 1,3 artışla 70 bin 941 tona yükselirken, ocak-eylül döneminde yüzde 1,6 artışla 624 bin 85 tona çıktı.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretim, yüzde 13,1 yükselişle 96 bin 642 tona ulaştı. Tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 2,4 azalışla 7 bin 842 ton oldu. Ocak-eylül döneminde ayran ve kefir üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 779 bin 738 tona, tereyağı ve sade yağ üretimi yüzde 8,8 artışla 83 bin 213 tona çıktı.

Ağustosta 933 bin 234 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, eylülde yüzde 4,3 azaldı.

Aynı dönemde 132 bin 359 ton olan içme sütü üretimi, eylülde yüzde 4,8 arttı.