Eylülde Enflasyon Yüzde 6,24 Arttı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, eylülde aylık enflasyon yüzde 6,24 olurken, yıllık enflasyon yüzde 130,13 seviyesine çıktı.

ENAG, eylül ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında 6,24 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 130,13 olarak 95,33 oldu.

ENAG'ın aylık enflasyon bültenine göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında aylık fiyat artışında yüzde 11,05 eğlence ve kültür sektörü başı çekti. Onu yüzde 9,18 ile ev eşyası takip etti.

BADANA VE BOYA MALZEM ELERİ EYLÜLDE FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN OLDU

Madde bazında ise en eylül ayında yüksek fiyat artışı yüzde 22,24 ile badana ve boya sektöründe görüldü. Salça fiyatlarındaki artış ise yüzde 17,29 ile ikinci sırada yer aldı.