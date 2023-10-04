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Eylülde en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi

Ekonomi Haberleri

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 846 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 822 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 673 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 158,9 ile savunma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 3 azalışla 15 milyar 744 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 3,7 artışla 3 milyar 91 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 9,5 düşüşle 487 milyon 13 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

-En fazla ihracat Almanya'ya

Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler, 1 milyar 538 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 8 milyon dolarla İtalya, 989 milyon 773 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Geçen ay 31 il ihracatını artırırken en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 431 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 752 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 254 milyon dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

Eylülde 1484 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Ortalama birim ihracat değeri ise 1,42 dolar düzeyinde gerçekleşti.

Avro/dolar paritesindeki artış nisandan bu yana, ihracata pozitif yansırken, geçen ay parite farkı ihracata 700 milyon dolar katkı sağladı. 6 aylık katkı ise 3 milyar dolara yaklaştı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün eylül ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜLSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20222023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)2021 - 20222022 - 2023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)
I. TARIM2.981.8953.091.4883,716,033.506.88035.343.0515,516,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.866.6242.115.17313,310,921.206.59723.578.25811,210,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.008.9971.223.19821,26,310.969.58012.440.35713,45,6
Yaş Meyve ve Sebze 178.509244.71637,11,33.010.2083.303.0519,71,5
Meyve Sebze Mamulleri 261.484219.234-16,21,12.367.2242.415.4052,01,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 146.580135.478-7,60,71.619.9281.566.372-3,30,7
Fındık ve Mamulleri 135.250151.78012,20,81.918.2491.813.939-5,40,8
Zeytin ve Zeytinyağı 44.32453.86721,50,3385.705947.926145,80,4
Tütün 83.80280.368-4,10,4798.512953.59319,40,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri7.6786.531-14,90,0137.190137.6140,30,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER355.788294.881-17,11,54.064.7973.598.671-11,51,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller355.788294.881-17,11,54.064.7973.598.671-11,51,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ759.483681.434-10,33,58.235.4868.166.122-0,83,7
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri759.483681.434-10,33,58.235.4868.166.122-0,83,7
II. SANAYİ16.237.71715.744.110-3,081,5187.943.582179.803.361-4,381,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.388.6551.288.265-7,26,715.482.60414.371.133-7,26,5
Tekstil ve Hammaddeleri933.403871.978-6,64,510.664.2299.629.133-9,74,4
Deri ve Deri Mamulleri 209.734159.574-23,90,81.998.8952.011.2770,60,9
Halı 245.518256.7144,61,32.819.4812.730.723-3,11,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.938.4522.846.241-3,114,732.769.89930.221.218-7,813,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.938.4522.846.241-3,114,732.769.89930.221.218-7,813,7
C. SANAYİ MAMULLERİ11.910.61011.609.605-2,560,1139.691.079135.211.011-3,261,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.920.0121.673.636-12,88,721.603.39819.924.008-7,89,0
Otomotiv Endüstrisi2.751.2972.822.4762,614,630.404.84834.282.36212,815,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri199.349179.322-10,00,91.637.2021.815.50610,90,8
Elektrik ve Elektronik1.334.6211.402.8915,17,314.761.03016.209.3959,87,3
Makine ve Aksamları946.7861.019.8017,75,310.055.42611.240.16411,85,1
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.187.6761.018.811-14,25,314.682.62912.851.332-12,55,8
Çelik1.754.8771.379.349-21,47,123.516.40615.104.655-35,86,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri458.798383.489-16,42,05.372.6474.809.941-10,52,2
Mücevher602.817693.17115,03,67.067.2656.387.308-9,62,9
Savunma ve Havacılık Sanayii166.232430.320158,92,23.865.0465.454.89141,12,5
İklimlendirme Sanayii576.741606.3385,13,16.583.0977.095.6867,83,2
Diğer Sanayi Ürünleri11.4050-100,00,0142.08635.763-74,80,0
III. MADENCİLİK537.867487.013-9,52,56.518.2875.741.280-11,92,6
Madencilik Ürünleri537.867487.013-9,52,56.518.2875.741.280-11,92,6
T O P L A M (TİM*)19.757.47919.322.611-2,2100,0227.968.749220.887.692-3,1100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.839.2953.347.56917,914,824.532.84132.646.56833,112,9
GENEL İHRACAT TOPLAMI22.596.77422.670.1800,3100,0252.501.590253.534.2610,4100,0

Kaynak: AA / Ekonomi

Madencilik İhracat Eylül Ekonomi Haberler

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