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Eylülde 628 Firma için Dahilde İşleme İzin Belgesi Düzenlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Eylülde 628 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Ayrıca, firma talebine istinaden 26 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.