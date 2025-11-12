Haberler

Eylül'de Türkiye'nin Yatırım Verileri: Doğrudan Yatırımlar 162 Milyon Dolar Net Çıkış Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, eylülde doğrudan yatırımlarda 162 milyon dolarlık net çıkış, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 152 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Ayrıca, yurt dışındaki yatırımlar ve gayrimenkul alımları da önemli değişiklikler gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 162 milyon dolarlık net çıkış, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 152 milyon dolarlık net giriş oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, eylülde yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 2 milyar dolar, krediler 22,8 milyar dolar ve ticari krediler 1,9 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 1,1 milyar dolarlık negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 6,8 milyar dolar oldu. Eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 162 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 722 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 884 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 180 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Bu dönemde, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 152 milyon dolarlık net giriş oldu.

Eylülde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolarlık net satış ve DİBS piyasasında 554 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 336 milyon dolarlık, 1 milyar 726 milyon dolarlık ve 865 milyon dolarlık net alış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında eylülde bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 335 milyon dolarlık ve 134 milyon dolarlık net geri ödeme yaparken, diğer sektörler 842 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 323 milyon dolarlık ve 612 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 935 milyon dolarlık net yükseliş kaydetti.

Rezerv varlıklar kaleminde bu ay 8 milyar 692 milyon dolarlık net azalış oldu.

(Bitti)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
