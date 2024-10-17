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Eylül'de Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 37,3 Artış Gösterdi

Eylül'de Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 37,3 Artış Gösterdi
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Eylül ayında Türkiye genelinde 140 bin 919 konut satılırken, Antalya'da 6 bin 468 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 31 azalarak 2 bin 22 oldu.

TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde Eylül ayında 140 bin 919 konut satılırken, Antalya'da 4 bin 274'ü ikinci el satış olmak üzere toplam 6 bin 468 konut satıldı. Yabancılara 548 konutun satıldığı turizmin başkenti Antalya, İstanbul'un ardından yabancılara en fazla konut satılan ikinci şehir oldu. Antalya'da Ağustos ayında ise 696 konut satılmıştı.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Antalya'da ise Eylül ayında 4 bin 274'ü ikinci el satış olmak üzere toplam 6 bin 468 konut, Isparta'da 542'si ikinci el satış olmak üzere 766, Burdur'da 212'si ikinci el satış olmak üzere toplam 365 konut satıldı.

Yabancılara Eylül ayında 2 bin 22 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 oranında azalarak 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu. Antalya'da Ağustos ayında ise 696 konut satılmıştı.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 oranında azalarak 17 bin 90 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 346 ile Rusya Federasyonu, 163 ile İran ve 139 ile Irak vatandaşlarına yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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