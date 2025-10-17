Eylül Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 7,6 Azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında 196 bin 338 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü motosiklet, yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 1,8'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 67,6, otobüste yüzde 29,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 24,6, traktörde yüzde 13,6 artarken; otomobilde yüzde 15,4, motosiklette yüzde 5,9, kamyonette yüzde 0,9 ve kamyonda yüzde 0,2 azaldı.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 77,5, minibüste yüzde 28,9, otomobilde yüzde 28,3, otobüste yüzde 16,7, kamyonette yüzde 2,2 artarken; traktörde yüzde 43,1, motosiklette yüzde 26,4 ve kamyonda yüzde 10,1 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 33 milyon 20 bin 263 oldu

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21,0'ını motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 7'sini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 1 milyon 19 bin 994 adet taşıtın devri yapıldı

Eylül ayında devriyapılan taşıtların yüzde 66,7'sini otomobil, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 11,7'sini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 80 bin 390 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,4'ü Renault, yüzde 8,8'i Fiat, yüzde 7,3'ü Volkswagen, yüzde 6,2'si Toyota, yüzde 5,8'i Hyundai, yüzde 5,5'i Opel, yüzde 4,9'u Citroen, yüzde 4,1'i Skoda, yüzde 3,9'u Peugeot, yüzde 3,7'si Nissan, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Dacia, yüzde 2,7'si Chery, yüzde 2,7'si BYD, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,3'ü Cupra, yüzde 2,3'ü Ford, yüzde 2,2'si TOGG, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 2,1'i Kia ve yüzde 10,5'i diğermarkalardan oluştu.

Ocak- Eylül döneminde 1 milyon 758 bin 680 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 758 bin 680 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 68,8 artarak 38 bin 769 adet oldu. Böylece Ocak- Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 719 bin 911 adet artış gerçekleşti.

Ocak- Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 45,7'si benzin yakıtlı

Ocak- Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 adet otomobilin yüzde 45,7'si benzin, yüzde 26,8'i hibrit, yüzde 17,2'si elektrikli, yüzde 9,2'si dizel ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı araçlardan oluştu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 27 bin 89 adet otomobilin ise yüzde 33,0'ı dizel, yüzde 30,7'si benzin, yüzde 30,6'sı LPG, yüzde 3,5'i hibrit ve yüzde 1,9'u elektrikli. Yakıt türü bilinmeyenotomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Ocak-Eylül döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 adet otomobilin yüzde 29,6'sı 1300 ve altı, yüzde 23,3'ü 1401-1500, yüzde 10,9'u 1501-1600, yüzde 10,5'i 1301-1400, yüzde 8,0'ı 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlardan oluştu.

Ocak-Eylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin 316 bin 611'i gri renkli

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 adet otomobilin yüzde 40,1'i gri, yüzde 24,6'sı beyaz, yüzde 13,6'sı siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 4,4'ü yeşil, yüzde 3,8'i kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.