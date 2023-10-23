Eylül Ayında Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı Açıklandı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, eylül ayında 198 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların çoğunluğunu motosikletler oluştururken, traktör ve özel amaçlı taşıt kayıtlarında artış yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında 198 bin 740 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; eylül ayında 198 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 47,7'si motosiklet, yüzde 37,1'i otomobil, yüzde 8,8'i kamyonet, yüzde 3,7'si traktör, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 0,6'sı minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıt. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,5 azalırken; kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 8,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,3, minibüste yüzde 7,1 arttı. Kamyonette yüzde 27, otomobilde yüzde 17,8, motosiklette yüzde 13,4, otobüste yüzde 5,8 ve kamyonda yüzde 1,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 28,1 MİLYON

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,9 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, minibüste yüzde 228,3, motosiklette yüzde 153,4, otomobilde yüzde 85, otobüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 28,6, kamyonette yüzde 21,5, traktörde yüzde 12,6 ve kamyonda yüzde 1,9 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, eylül ayı sonu itibarıyla 28 milyon 183 bin 745 oldu. Bu taşıtların yüzde 53,1'i otomobil, yüzde 17,2'si motosiklet, yüzde 15,8'i kamyonet, yüzde 7,7'si traktör, yüzde 3,4'ü kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,7'si otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıt.

Eylül ayında 774 bin 507 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların, yüzde 61,2'si otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 3,3'ü traktör, yüzde 2,3'ü kamyon, yüzde 2,1'i minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıt.

Ayrıca, eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı, 73 bin 684 olarak gerçekleşti.

OCAK- EYLÜL DÖNEMİ VERİLERİ

Ocak- eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, yüzde 90 artarak 1 milyon 723 bin 953 olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı, yüzde 16,9 azalarak 22 bin 500 oldu. Böylece Ocak- eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 701 bin 453 artış gerçekleşti. Ocak- eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 694 bin 156 otomobilin yüzde 66,3'ü benzinli, yüzde 18'i dizel, yüzde 9'u hibrit, yüzde 5,3'ü elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li. Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 967 bin 44 otomobilin ise yüzde 36'sı dizel, yüzde 33,8'i LPG'li, yüzde 28,2'si benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ü elektrikli.

Ocak- eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 694 bin 156 otomobilin yüzde 34,3'ü 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401- 1500, yüzde 19,7'si 1301- 1400, yüzde 10,5'i 1501- 1600, yüzde 6'sı 1601- 2 bin, yüzde 0,8'i 2 bin 1 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Ayrıca, yüzde 34,8'i gri, yüzde 27,9'u beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 11'i siyah, yüzde 7,5'i kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 2,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi renkli.