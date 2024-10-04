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Eylül ayında mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon %2,80 arttı

Eylül ayında mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon %2,80 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı. Aylık artış %2,80 olarak kaydedilirken, kirada en yüksek artış %6,55 seviyesine ulaştı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon eylülde aylık yüzde 2,80 arttı. Ağustosta ise TÜFE, aylık yüzde 2,83 olarak açıklandı.

TÜİK, bugün ilk kez mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini yayımladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon eylül ayında aylık yüzde 2,80 arttı. Bu rakam ağustos için aylık yüzde 2,83 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C Endeksi) eylülde aylık yüzde 2,96 arttı. Ağustos ayında artış yüzde 2,78 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ağustos ayında yüzde 2,71 olarak açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) ise eylülde aylık yüzde 2,71 arttı.

En yüksek artış kirada

Hizmetler grubunda en yüksek artış kira kaleminde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış endekse göre kirada aylık artış yüzde 6,55 oldu.

Kirayı yüzde 5,58 ile taze meyve ve sebze dışında diğer işlenmemiş gıdalar izledi. İşlenmemiş gıda tarafında da yüksek enflasyon görüldü. Mevsim etkisinden arındırılmış veriye göre işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 5,33 arttı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Finans Eylül

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