Eylül Ayında Konut Satışları Türkiye Genelinde Artış Gösterdi

Güncelleme:
Eylül 2025'te Türkiye'de konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Antalya, Isparta ve Burdur'da gerçekleşen konut satışları rakamları da dikkat çekti.

Antalya'da eylül ayında 7 bin 310, Isparta'da 707, Burdur'da ise 366 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı eylül ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Bu satışların 7 bin 310'u Antalya'da, 707'si Isparta'da ve 366'sı Burdur'da gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ise eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 azalarak, bin 867 oldu. Bu satışlar toplam konut satışlarının yüzde 1,2'sini oluşturdu. Yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller sıralamasında ilk sırayı 744 konutla İstanbul alırken, onu 557 konutla Antalya takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
