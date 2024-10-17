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Eylül Ayında Konut Satışında Rekor Kırıldı

Eylül Ayında Konut Satışında Rekor Kırıldı
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Türkiye genelinde Eylül ayında 140 bin 919 konut satışı gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde konut satışları bir önceki yıla göre %5,2 artış göstererek 947 bin 236 oldu. Emlak Uzmanı Özelmacıklı, gayrimenkul satışlarının son üç ayda artış gösterdiğini belirtti.

Konut satışında yılın rekorunun kırıldığını belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye genelinde Eylül ayında 140 bin 919 konut satıldı. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Konut Satış İstatistikleri'ni paylaştı. Satış rakamlarını değerlendiren Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul satışları son üç aydır artış göstermeye devam ediyor. Eylül ayında konut satışında da son 20 ayın rekoru kırılmış oldu. Türkiye genelinde Eylül ayında 140 bin 919 konut satıldı. Tüm gayrimenkul türlerinde de yeni bir rekor kırıldı ve toplam satışlar 285 bini geçti. Tapu dairelerinde ilk dokuz ayda yapılan toplam satış işlem sayısı 2 milyon 55 bin 408 oldu" dedi.

"Yatırımcı tekrar gayrimenkule yöneliyor"

Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksinin, bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 14,7 oranında azaldığı ve aslında 2'nci El gayrimenkulde birçok önemli yatırım fırsatı olduğu ifade eden Özelmacıklı, "Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 oldu. Konut kiraları satılık fiyatların 2 katına yakın seviyede artarak geri dönüş sürelerini oldukça fizibil hale getirdi. Mevduat faizlerinde düşüş beklentisi, kur korumalı mevduattan çıkışlar, enflasyondaki gerileme, dövizin uzun süredir düşük seviyelerde kalması, altının değerlenmesi gayrimenkule geçişi bu dönemde daha makul bir hale getirdi. Yapı ruhsat ve izin belgesi sayısı azalırken, inşaat maliyetlerinde yüzde 41,54 artış söz konusu. Yani yeni üretilen konutlarda maliyetler artmaya devam ediyor, arz da gittikçe azalıyor. Konut fiyatlarının enflasyona göre oldukça gerilediği ve önemli ölçüde maliyetlerin altında satışların yapıldığı bir dönemdeyiz" diye konuştu.

"İlk eve kredi önemli bir ihtiyaç"

Barınma krizinin piyasada önemli bir ölçüde hissedildiğini, bunun için de ilk konut ediniminin desteklenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Özelmacıklı, "Eylül ayında ipotekli konut satışları 15 bin 825 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı sadece yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. İlk defa ev alacaklar için daha esnek ödeme modelli kredi imkanları sağlanmalı. Şu anda ilan fiyatları çerçevesinde Türkiye genelinde satılık konut m2 fiyatı 30 bin TL seviyelerinde iken kiralık da bu değer yaklaşık 185 TL seviyelerine yaklaştı. Şu anda 2.89 aylık faiz oranı ile 120 ay vadeli 1 milyon kredi çekmek isteyen tüketicinin 29 bin 878 lira aylık ödeme yapması gerekiyor. Bu geri ödemeler hala erişilebilir seviyede değil" şeklinde konuştu.

"Kira ödemelerini elden yapanlara ceza artırımı getiren tebliğ yürürlüğe girdi"

Özelmacıklı, "Kira ödemelerini elden yapanlara ceza artırımı getiren tebliğ yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre kiraya ilişkin kira ödemelerin banka veya PTT üzerinden yapılması ve belgelerinin ibraz edilebilir olması isteniyor. Kiranın elden ödenmesinde miktar sınırı kaldırıldı. Hisseli taşınmazlarda hissedarlardan herhangi birine ödemenin yapılması yeterli kabul edilecek. Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu ceza hem kiracıya hem de ev sahibine uygulanacak. Birinci sınıf tüccarlarda ceza 20 bin, ikinci sınıf tüccarlarda ceza 10 bin liradan az olmayacak. Kiracı, ödemenin elden yapıldığını, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi halinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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