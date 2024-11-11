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Eylül Ayında İstihdamda Artış: 95 Bin Kişi Daha İş Buldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eylül ayında istihdam sayısının 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bine ulaştığını ve istihdam oranının yüzde 49,7 olduğunu açıkladı. İşsizlik oranı ise %8,6 seviyesinde sabit kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımız Eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Eylül ayı işgücü istatistiklerini paylaştı. Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"İstihdam sayımız Eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti ve son 17 aydır tekli hanelerde seyretme eğilimini korudu. İşgücünde yaşanan artışı da önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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