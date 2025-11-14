Haberler

Eylül Ayında İnşaat Üretimi Yüzde 29,9 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında inşaat üretiminde yıllık artış yüzde 29,9, aylık artış ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetlerinin alt sektörlerinde de önemli artışlar gözlemlendi.

Eylül ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 29,9, aylık ise yüzde 4,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 29,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 23,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 30,1 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 4,3 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
