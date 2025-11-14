Eylül Ayında İnşaat Üretimi Yıllık %29,9 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, inşaat üretimi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 29,9 arttı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi geçtiğimiz yıl eylül ayına göre yıllık yüzde 29,9 arttı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 23,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 30,1 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 4,3 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,2, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 4,1 artış gösterdi.