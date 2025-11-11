Haberler

Eylül Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık %23,18 Arttı

TÜİK, Eylül 2023 İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, bir önceki yıla göre %23,18 artarken, malzeme ve işçilik endekslerinde de kayda değer artışlar gözlemlendi.

Eylül ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,18 arttı, aylık yüzde 0,87 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,99 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,75 arttı, aylık yüzde 0,96 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,47 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 24,60 arttı, aylık yüzde 0,57 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,87 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,91 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,86 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
