Haberler

Eylül Ayında İnek Sütü Toplama Miktarı Yüzde 4,3 Azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalarak 892 bin 886 ton oldu. Ancak, bazı süt ürünlerinin üretiminde artış gözlemlendi.

Bir önceki ay 933 bin 234 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 4,3 oranında azalarak 892 bin 886 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,3 arttı, ayran üretimi yüzde 13,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,5 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,4 azaldı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,6 arttı, ayran üretimi yüzde 8,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,9 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 8,8 arttı.

Bir önceki ay 933 bin 234 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 4,3 oranında azalarak 892 bin 886 ton oldu.

Bir önceki ay 132 bin 359 ton olan içme sütü üretimi Eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 138 bin 726 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Komşusunu dövüp camdan attı

Komşusunu dövüp camdan attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.