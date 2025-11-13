Haberler

Eylül Ayında İnek Sütü Miktarında Azalma, Süt Ürünleri Üretiminde Artış

Güncelleme:
TÜİK'in verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalarak 892 bin 886 ton oldu. Ancak aynı dönemde ayran, kefir, yoğurt ve içme sütü üretiminde artış gözlemlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azalarak 892 bin 886 ton oldu. Geçen yılın aynı ayına göre Eylül 2005'te ayran, kefir ve yoğurt üretimi arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi azaldı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,3, ayran ve kefir üretimi yüzde 13,1, yoğurt üretimi yüzde 9,6, içme sütü üretimi yüzde 2,5 artarken, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,4 azaldı.

Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,6, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,9, yoğurt üretimi yüzde 4,9, içme sütü üretimi yüzde 7,4 ve tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 8,8 arttı.

Bir önceki ay 933 bin 234 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı eylül ayında yüzde 4,3 oranında azalarak 892 bin 886 ton oldu.

Bir önceki ay 132 bin 359 ton olan içme sütü üretimi ise eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 138 bin 726 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
