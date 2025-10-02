Eylül Ayında İhracat Yüzde 3 Artış Gösterdi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayicimiz, katma değerli üretim yolculuğunu sürdürüyor. Eylül ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış göstererek 22,6 milyar dolara ulaştı" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kacır, "Sanayicimiz, katma değerli üretim yolculuğunu sürdürüyor. Eylül ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış göstererek 22,6 milyar dolara ulaştı. İlk 9 ayda 200 milyar doları aşan ihracatımız, yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşümüz devam edecek. Türkiye'nin emeği, alın teri ve vizyonu, dünyada daha da güçlü karşılık bulacak" dedi.