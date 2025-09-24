Eylül Ayında Güven Endeksi Sektörlere Göre Değişti

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe ise yüzde 3,6 arttı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı.

Verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.