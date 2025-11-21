Haberler

Eylül Ayında Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı 182 Milyar Dolar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, eylülde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3.4 milyar dolar artarken, yükümlülükleri 2.4 milyar dolar yükseldi. Net döviz pozisyonu açığı ise 979 milyon dolar azalarak 182 milyar 366 milyon dolara geriledi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde 182 milyar 366 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 368 milyon dolar, yükümlülükleri 2 milyar 389 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 979 milyon dolar azalarak 182 milyar 366 milyon dolara geriledi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 2 milyar 114 milyon dolar, 850 milyon dolar, 619 milyon dolar ve 126 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 342 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak, varlıklar 3 milyar 368 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 2 milyar 140 milyon dolar, 552 milyon dolar ve 388 milyon dolar artarken, ithalat borçları 691 milyon dolar azaldı. Böylece yükümlülükler 2 milyar 389 milyon artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, eylülde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler ağustosa göre 319 milyon dolar, uzun vadeli krediler 1 milyar 821 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 544 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 405 milyon dolar arttı.

Eylülde kısa vadeli varlıklar 140 milyar 992 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler de 131 milyar 912 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşerek, ağustosa göre 2 milyar 269 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum

MHP adına İmralı'ya gidecek isim belli oldu
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.