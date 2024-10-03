Eylül Ayında Enflasyon Yüzde 88,63 Oldu

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 88,63 oldu.

ENAG, eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,34 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu 88,63 yüzde olarak hesapladı. ENAG'ın geçen ay için hesapladığı yıllık enflasyon yüzde 100,88 idi.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde -0,44 ile lokanta ve otellerde, en fazla yükseliş ise yüzde 10,93 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.