Üye Girişi
Haberler

Eylül Ayında Enflasyon Yüzde 88,63 Oldu

Eylül Ayında Enflasyon Yüzde 88,63 Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5,34 artarak yıllık enflasyon oranı yüzde 88,63'e yükseldi.

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 88,63 oldu.

ENAG, eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,34 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu 88,63 yüzde olarak hesapladı. ENAG'ın geçen ay için hesapladığı yıllık enflasyon yüzde 100,88 idi.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde -0,44 ile lokanta ve otellerde, en fazla yükseliş ise yüzde 10,93 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Ekonomi Finans Eylül

Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı

"Desteklemiyorum" dedi ama İsrail'in felaket planını ağzından kaçırdı

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Mezarın açılmasına dakikalar kala polisten dikkat çeken önlem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni sezon bu akşam başlıyor mu? Kanal D yayın akışı! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 3 Ekim Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-ÜFE belli oldu mu, yüzde kaç oldu? Kira artışı nasıl hesaplanır? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI: TEFE- TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim girdi? BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir? Masterchef 3 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler? Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 3-6 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak?
title