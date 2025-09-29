Haberler

Eylül ayında ekonomik güven endeksi %0,1 arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, Ağustos ayında 97,9 iken Eylül ayında %0,1 artarak 98,0 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi ise %0,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98,0 değerini aldı. Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
