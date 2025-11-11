Eylül Ayında Ciro Endeksi Yıllık %37,5 Arttı

Eylül ayında toplam ciro yıllık yüzde 37,5 arttı, aylık yüzde 4,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 37,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 32,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 41,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 37,0 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 4,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Eylül ayında aylık yüzde 4,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 6,5 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 7,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,9 arttı. - İSTANBUL