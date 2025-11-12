Eylül Ayında Cari İşlemler Hesabı 1,1 Milyar Dolar Fazla Verdi

Eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 112 milyon dolar fazla kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, cari işlemler hesabı 1.112 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6.803 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.356 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar ABD doları, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 64,8 milyar ABD doları oldu. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 308 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7.707 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.269 milyon ABD doları ve 6.259 milyon ABD doları oldu.

Finans Hesabı 2025 yılı Eylül ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,7 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 2,0 milyar ABD doları, krediler 22,8 milyar ABD doları ve ticari krediler 1,9 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 1,1 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 6,8 milyar ABD doları oldu.

Eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 162 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 722 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 884 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 180 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Eylül ayında 1.152 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon ABD doları net satış ve DİBS piyasasında 554 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1.336 milyon ABD doları, 1.726 milyon ABD doları ve 865 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1.335 milyon ABD doları ve 134 milyon ABD doları net geri ödeme yapmışken, diğer sektörler 842 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 323 milyon ABD doları ve 612 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 935 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Rezerv varlıklar kaleminde bu ay 8.692 milyon ABD doları net azalış oldu. - İSTANBUL