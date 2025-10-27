Eylül Ayı İşsizlik Oranı Yüzde 8,6 Olarak Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranında, tek haneli oranlardaki istikrarlı seviye 29'uncu aya taşınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı işsizlik oranlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşgücü piyasamız Eylül ayında da güçlü görünümünü sürdürmüştür. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranında, tek haneli oranlardaki istikrarlı seviye 29'uncu aya taşınmıştır. Kadınların ve gençlerin işsizlik oranında geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 1,1 ve 1,8 puan olmak üzere belirgin düşüşler kaydedilmiştir. Makroekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik politikalarımız, üretim ve yatırım ortamında kalıcı güven tesis ederken, istihdam artışına da katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere işgücüne katılımda güçlük yaşayan bireylere yönelik programlarımızla istihdamımızı daha da artırmayı öngörüyoruz. Diğer yandan özellikle emek yoğun sanayi sektörlerinde istihdamın korunması ve geliştirilmesi için desteklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Dezenflasyon süreciyle birlikte gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamanın yanı sıra istikrarlı büyüme ile istihdamı daha üretken yapıya kavuşturarak toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz." - ANKARA