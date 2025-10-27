Haberler

Eylül Ayı İşsizlik Oranı Yüzde 8,6 Olarak Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı işsizlik oranının yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini ve istikrarlı tek haneli oranların 29 aydır sürdüğünü açıkladı. Kadınlar ve gençler için işsizlikte belirgin düşüşler kaydedildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranında, tek haneli oranlardaki istikrarlı seviye 29'uncu aya taşınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı işsizlik oranlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşgücü piyasamız Eylül ayında da güçlü görünümünü sürdürmüştür. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranında, tek haneli oranlardaki istikrarlı seviye 29'uncu aya taşınmıştır. Kadınların ve gençlerin işsizlik oranında geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 1,1 ve 1,8 puan olmak üzere belirgin düşüşler kaydedilmiştir. Makroekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik politikalarımız, üretim ve yatırım ortamında kalıcı güven tesis ederken, istihdam artışına da katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere işgücüne katılımda güçlük yaşayan bireylere yönelik programlarımızla istihdamımızı daha da artırmayı öngörüyoruz. Diğer yandan özellikle emek yoğun sanayi sektörlerinde istihdamın korunması ve geliştirilmesi için desteklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Dezenflasyon süreciyle birlikte gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamanın yanı sıra istikrarlı büyüme ile istihdamı daha üretken yapıya kavuşturarak toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.