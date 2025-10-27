Haberler

Eylül Ayı İhracat Pazar Monitörü Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye İhracatçılar Meclisi, eylül ayı İhracat Pazar Monitörü sonuçlarını açıkladı. İhracat Talep Endeksi 99,4 olurken, Pazar Dayanıklılık Endeksi 100,8 puana yükseldi. Global ekonomideki gelişmeler ve talep koşulları analiz edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün eylül ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,4, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 100,8 puan olarak gerçekleşti.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün eylül ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, eylül ayında aylık bazda yüzde 0,9 artış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış ile 99,4 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Eylül ayında, iş güvenindeki gerilemelere karşın, işsizlik, enflasyon, sanayi üretimi ve tüketici güveni göstergelerindeki kısmi iyileşmeler talep endeksini uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise eylül ayında aylık bazda yüzde 0,5 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış göstererek 100,8 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalma ve ihracat talep endeksindeki kısmi iyileşme, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkileyerek, endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
500
